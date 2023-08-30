網路節目《木曜4超玩》播出8年多，在Youtube累積多達234萬粉絲，未料上個月驚傳幕後團隊無預警一起離職，根據週刊報導，導火線疑似跟在美國錄影後，老闆堅持要兩位核心工作人員離職有關，如今，有位自稱麥卡貝前員工的網友，直接公開爆料公司內幕，掀起網友熱議。

有網友以「木曜老闆憑心情開除人」為題發文，透露工作內容是負責是麥卡貝節目製作，更指出《木曜》是凝聚力很夠且完整的團隊，怎料，不僅員工集體離職，連核心人物陳百祥也選擇離去，接著提到老闆Eric沒有人能夠捉摸清楚，有時會無預警開除一群人，還會有人突然在工作群組道別，就連在職員工都覺得莫名其妙，往往搞不清楚究竟是如何離職，不免感慨：「很常發生這種事情」。

對此，網友也提出不同見解：「走到這樣，真的是ERIC自己搞出來的，到底怎麼敢開除兩個極重要的元老，開除兩個結果整團不見，我只能說真的活該」、「跟認識的內部員工聽到的差不多啦」、「老闆覺得這個員工不適用，開除才是正常的吧，而且也是照著勞基法開除的啊，妳還有什麼問題嗎？小孩子喔…」、「看起來就是一個嫌薪水少跑出來亂爆料的普通員工，嫌薪水少就離職啊」、「你發這文是沒出過社會？哪個公司不是老闆叫你走就走。他只要有付資遣費，他今天爽叫你走就叫你走有啥問題？」。