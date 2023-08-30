烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與日本首相岸田文雄電話會談時，除對日本支持烏克蘭提出的和平方案表達謝意，也表示準備開始跟日本就安保雙邊協定進行協商。

日本放送協會（NHK）報導，澤倫斯基透過社群網站談到8月29日與岸田的電話會談時說，已邀請日本參加商議和平方案的領袖層級會議等準備作業。

有關日本擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，在今年7月通過的G7共同宣言，澤倫斯基也對內容包含烏克蘭的安全保障給予高度評價。他表示，準備在G7共同宣言下，開始跟日本協商簽訂雙邊協定。

澤倫斯基還說，有關預定2024年初在日本舉行的烏克蘭重建會議，也跟岸田在電話會談上進行商議，表達和日本深化合作的想法。

岸田在這場約20分鐘的電話會談上，除了再度譴責俄羅斯持續侵略烏克蘭，也表示日本政府原則上將繼續提供烏克蘭援助。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1120830