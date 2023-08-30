逾期居留女移工遭警查獲 殃及同鄉6大1小

新北市保安警察大隊巡邏員警26日晚間在三重區集成路查獲印尼籍41歲盧姓失聯女移工，盧女要求回住處拿行李，員警帶同返家後，赫見屋內另有3男3女失聯移工和1名沒戶口的男童，警方依入出國移民法將所有人帶回，解送移民署新北專勤隊安排遣返。

據了解，員警26日晚間8時許巡經三重集成路，發現盧女刻意避開警車，攔下盤查後查出盧女已於今年5月遭撤銷居留，員警欲將她帶回查辦，盧女則請求讓她回家拿行李，因距離不遠，員警答應並陪同她返家。盧女到家門口叫喚室友開門，室友開門驚見有警察，隨即故作鎮定走回房間，盧女細聲向員警透露：「他們都跟我一樣。」員警遂把所有房間的人找出，逐一清查確認6人均為逾期居留的印尼籍失聯移工，另有1歲男童則是其中1對情侶所生的小孩。

警方表示，遭查獲的7名移工逾期居留時間從3個月到最多4年不等，均以四處打零工為生，全案已依入出國移民法解送移民署安排遣返。男童則是41歲雅姓女子和30歲巫姓男友於逃逸期間所生，是名黑戶寶寶，目前母子暫由移民署協助安置，待完成所有相關手續後，將一同返回印尼。