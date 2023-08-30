王國材今天上午出席「借鏡JR西日本、推動安全改革專題研討會」，會後有媒體詢問，台鐵公司明年1月1日掛牌，首任董事長人選中，呼聲最高的是否還是杜微？王國材說，有這樣的人選，初步討論有人選，但還是要先等宣佈。

王國材也說，董事長人選，初步就是要有鐵道專業、對台鐵很熟悉、能立即上手，不過找人才過程繞一大圈，最後就會跑到原點，現在剩下最後一哩路，工會也認為，談了1年多，如果找完全不熟的人來談，也要重新開始，相信工會也是站在正向看待。

王國材也被問到，台鐵公司總經理人選是否外找？他回應，到時候就知道；至於觀光署長人選，為什麼行政院還沒核定？王國材說，案子已經報出去，但政務官任命本身比較複雜，有些程序要跑，但應該很快。

王國材並說，台鐵公司成立後的董事會，15個成員中有3個勞工董事，等10月選出後，他們在公司經營方面會變成直接介入經營的資方，在重大提案中，可以在董事會裡表達意見，至於外部監督委員會則和董事會運作分離。

王國材也提到，董事會應該從更理性的報表、數據等資訊，也會直接參與公司經營，工會可以把意見丟給這3位勞工董事，進而在董事會中表達意見，這可以成為很好的力量，他舉例，郵政公司的勞工董事，就很認真、提出很好的建議，期待這樣的營運模式可以成為常態化、體制化。