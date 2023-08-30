「雲林縣補教暨品保協會」30日在雲林縣政府舉行「愛心助學育苗專案」記者會，由縣內補教業者共同提供300個名額（含小學至高中職），幫助經濟不佳而無力額外學習的低收、弱勢家庭學子免費補習1年，以具體行動鼓勵更多孩子努力向學，用教育翻轉人生。

「愛心助學育苗專案」上個月提出後，目前已招募雲林縣30家補習班，提供150個名額，目前持續招募中，預計參與補習班可達100家，提供300個名額，其市值總值約1000萬元，縣長張麗善30日代表受贈，期待拋磚引玉，後續能有更多補教業者加入助學行列。

張麗善強調，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，雲林縣雖然資源較不足，但教育是雲林世代翻轉的關鍵，所以她上任以來，積極推動各項教育政策。要翻轉雲林教育，除公部門用心，更需社會各界共同出力，一點一滴縮短教育資源差距。

張麗善說，育苗專案目的是關懷雲林縣境遇特殊學子的課後學習，幫助低收入戶、特殊家庭狀況學子，不再因經濟因素而失去課後進修機會，感謝協會號召補教業者善盡社會責任，透過與縣府公私協力，讓學子能夠積極向學、快樂學習。

協會理事長謝瑞娥提到，不少補教業者在經營困難情況下，仍願意參與此計畫，即使面臨虧損風險，也要照顧弱勢學生，這份善意不只幫助學子本身，更幫助了背後的家庭，讓父母擺脫困境，不再擔憂孩子學業，社會也因大家的無私，啟動善的循環。

育苗專案即日起至今年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢相關證明者，皆可申請免費補習。民眾可至「雲林縣補教暨品保協會」網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄回即完成登記報名。