新竹縣長楊文科引進職籃攻城獅隊進駐縣立體育館，積極更新校園運動設施、興建滑輪溜冰場及全齡化特色公園等，打造新竹縣運動產業鏈，在媒體「2023運動縣市排行榜」調查中，新竹縣被評為「體育運動經費總額」一般縣市組第一名，為「運動投資之都」。

縣長楊文科表示，運動是國民健康的基石， 他從上任起便積極致力提供友善且優質的運動環境，除了攻城獅隊掀起全縣籃球風，竹北興建國民運動中心後，第二座竹東已動工，在各鄉鎮市規畫自行車道及特色公園也陸續完工，期全面帶動全民運動風氣。

教育局長楊郡慈指出，縣長楊文科對體育發展相當重視，挹注教育預算、體育經費不遺餘力，逐漸開花結果，在運動競技方面，4月新竹縣主辦的全中運，新竹縣好手大放異彩，奪下14金、8銀、25銅共47面獎牌。

巴西世界中學生運動會日前傳來捷報，湖口高中刁筱唯奪得U18女子3000公尺金牌，同校好手徐立紘也拿下U18男子3000公尺金牌，被譽為「最強國中生」的芎林國中林沛萱，則奪得U18女子跳高銀牌。

運動休閒方面，縣府交旅處去年推出的登山集章活動「森遊竹縣」大獲好評，今年更加碼舉辦。廣受縣民喜愛的公共自行車YouBike，也即將迎來第100萬名騎士。在地民眾和外地遊客來新竹縣，不論是登山或是騎乘單車都可以輕鬆運動兼旅遊。

該調查分「規律運動人口比例」、「民間體育團體數量」、「全國性運動會積分」等細項榜單，新竹縣在「體育運動經費總額」評分最高，拿下該項目一般縣市組第一名。