Zoopla預計，今年銷售的住房將來到100萬套，數量低於去年的126萬套，以及疫情期間超低利率時期2021年的148萬。

Zoopla指出，儘管今年的房價上漲0.1%，但是銷售量受到高借貸成本的衝擊最多，特別是依靠抵押貸款的買家。

Zoopla預估，依靠抵押貸款的購屋今年將下跌28%。占銷售3分之1的現金購屋，今年將減少1%。

據官方最新數據顯示，今年4~6月的購屋為年減22%。

5月的平均房價較去年9月的峰值低上2%，但是仍比新冠疫情爆發前的水準高了20%，顯見疫情時期房價的飆升，當時廉價的資金以及疫情，推進了民眾對更大住房空間的需求。

英國央行(BoE)自2021年12月以來，已經加息14次，利率從0.1%升高到5.25%，為2008年以來最高水準。市場預估央行今年還會升息兩次，利率將來到5.75%。

Zoopla提供物業的估價，並為超過100萬處待售或待租的物業提供廣告。