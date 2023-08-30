▲國民黨總統參選人侯友宜（中）29日至基隆參訪日照機構，並提出廢除80歲以上巴氏量表的政見，基隆市長謝國樑（右）及國民黨基隆立委參選人林沛祥（左）均表示力挺。（本報資料照）

國民黨總統參選人侯友宜29日至基隆關心長照問題，並提出要推動廢除80歲以上巴氏量表的政見，對此基隆市長謝國樑30日表示是明智的政策。而謝被問到有關鴻海創辦人郭台銘宣布參選，侯柯郭是否應「喝咖啡」之議題，謝回應他堅定支持國民黨提名的侯友宜，但也直言「在野黨如果不合作，看起來就是什麼都沒有」，期許有意參選的政治人物要好好為台灣考量。

力挺侯並期許擴大合作 謝國樑：在野不合作就什麼都沒有

侯友宜29日赴基隆市日照中心參訪，並表示當選總統後，將讓80歲以上的長者無需巴氏量表，便可申請外籍看護，提升長照競爭力。並與市長謝國樑吃廟口小吃、參與中元祭等活動，與民眾互動相當熱絡。

至於近日鴻海創辦人郭台銘宣布參選，謝國樑被問及是否認為「侯郭柯」三人應坐下來「喝咖啡」談合作之議題，謝先回應侯昨日到基隆關心長、日照目前遭遇的困難，並提出要推動80歲以上廢除巴氏量表的解決方案，他認為這是明智的決策，很多家庭都其實都會用得到，都會有需要，這是務實的政策，相信大家都會很開心。

再來針對「喝咖啡」部分，謝則是聲明他絕對堅定支持國民黨提名的侯友宜，但也體認到在這個時間點，在野需要加入更多外部夥伴的合作，他也仍然希望跟其他政黨有更多的合作，才能贏得勝選，也才能實踐侯友宜的長照政策。

謝並奉勸，所有有意參選的政治人物，為了台灣好，要去考量未來自己的角色，包括國民黨在內。謝還說，「在野黨如果不合作，看起來就是什麼都沒有。」