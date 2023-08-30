搶攻AI伺服器商機，華碩（2357）率先發布旗下搭載最新輝達（NVIDIA）L40S GPU的ESC8000和ESC4000伺服器，即起開放下單，為企業因應將生成式AI應用落地轉型時，需部署的大規模計算資源，提供高性價比的AI伺服器。

除提供配備8個或4個L40S GPU的伺服器新品，以協助企業增進訓練、微調和推論工作負載，並建構AI模型外，身為首波少數NVIDIA OVX伺服器系統廠商，華碩亦有自行研發的創新LLM技術，更是市場上少數具有全方位生成式AI解決方案服務的供應商，將可為用戶帶來最佳化的相關知識與能力。

華碩最新L40S GPU伺服器分別有內建Intel Xeon處理器的ESC8000-E11／ESC4000-E11，及採用AMD EPYC處理器的ESC8000A-E12／ESC4000A-E12，最多可搭載8個NVIDIA L40S GPU，能輕鬆滿足當今企業的計算基礎設施，以及數據中心所需的極致性能、可擴展性與穩定耐用性。

採用Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU，是數據中心中功能最強大的通用GPU，可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算，不僅可協助用戶快速部署硬體解決方案，以更安全、優化的方式增加運行工作負載，其內建獨立的GPU和CPU氣流通道，還有在儲存、網路上的靈活模組設計，亦讓系統應用更多元彈性。

此外，作為多模態生成式AI首選平台，L40S GPU將為下一代支持AI的音頻、語音、2D、視訊和3D應用程序提供驅動力，加上華碩獨家的LLM技術，可從數據中學習、迭代生成精緻的3D模型、景觀和逼真紋理，完成設定參數後，設計師還能觀察AI提供的無數變化，節省寶貴時間、完善視覺藝術，或協助非專業工作者直覺操作3D元素，加速實現創意與想法。