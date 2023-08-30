買房除了考慮價格及地段之外，樓層也是關鍵。一名網友表示，最近看上一個建案，建商推出「買3樓送全室冷氣」優惠，讓原本傾向高樓層的他相當猶豫，「該選3樓還是14樓？」結果網友一面倒選高樓層，「我家就是14樓，完全沒有後悔。」

一名網友在「買房知識家A你的Q」社團發文表示，最近看上一個建案，不知該如何選擇樓層，因為建商推出3樓送全室冷氣，他想買的高樓層14樓沒有冷氣優惠方案，好奇詢問「大家會選哪一樓？」

這篇貼文引發許多討論，大多網友秒選高層樓，「我家就是14樓，完全沒有後悔買高樓層」、「同樣價格當然選14樓」、「14啊，如果視野沒被擋住的話，爽度不是金錢能買到的」、「14樓，然後爭取送冷氣」、「選14樓，叫他扣冷氣錢」。

有網友直言「3樓賣不出去，只好送冷氣」、「低樓層沒隱私，採光也比較差」、「低樓層哪天樓下開個熱炒店、鹽酥雞店、超商叮咚叮咚的，到時候後悔莫及。」不過也有人認為各有優缺點，「高樓視野好；低樓逃生方便，地震比較不會那麼刺激，看個人需求吧。」