金門縣教育處為深耕品德與閱讀教育，配合開學日於上午在金鼎國小舉辦「校園有品教育列車」啟程典禮，並為新生贈書「傳遞喜閱」，致贈小一新生開學閱讀禮、文具禮品及傳承用品(跳繩、扯鈴)，期盼藉此活動啟發學生閱讀興趣，養成良好的閱讀習慣及品德教育。

「校園有品教育列車」今(30)日上午在金鼎國小舉辦啟程典禮，活動由金門副縣長李文良主持，包括教育處長孫麗琪、社教科長王麗娟、學管科長許湞菱、金寧鄉公所秘書周金平、金鼎國小校長曾秀玲、家長會長翁品洋等貴賓均到場熱烈參與，一起致贈新生閱讀禮暨親職教育手冊等開學禮。

教育處指出，金門是個充滿故事的小島，不同年代的人、事、物，都堆疊著歷史的厚度並深化文化的底蘊；而金門人善良、純樸的正向態度與信念，更是這塊土地獨特的價值。縣長陳福海非常重視金門學子的教育，除了學習表現外，也關注學生的品格發展，期望透過基礎教育扎根，讓每一個孩子都能發展良好的品德，進而形塑一個友善、永續的金門。

根據教育處初步統計，本學年度全縣國小一年級新生人數約為652人，國中新生人數約為558人，每位新生都可以獲得一本很棒的圖書，贈予國小低年級及幼兒園家長的是《我和我的孩子》親職教育手冊開學禮，計有2140份分贈家長，用以陪伴家長與孩子共同經營學校和家庭生活，也針對家中有幼兒園、國小孩童的家長，可能面對之親職課題，透過簡單易懂的條列式小提醒，協助家長快速檢視自己、孩子及親子互動上的需求，輕鬆學習親職知能及技巧。

副縣長李文良表示，教育處與各學校整合了課程與教學，推出了金門有品運動，更在今天利用開學日的迎新活動啟動三品教育列車，希望奠基於家庭、啟動於學校、實踐於社會，以達到為人有品德、做事有品質及生活有品味，成為品德、品質及品味兼具的現代公民社會。

教育處長孫麗琪指出，未來校園有品教育列車將以整潔、禮貌、友善、永續四項行為準則，依此訂定「節能公德」、「自律負責」、「廉潔自持」、「孝悌仁愛」、「謙遜包容」、「誠實信用」、「欣賞感恩」、「關懷行善」、「公平正義」、「尊重生命」、「勤勞好學」、「和平睦鄰」等12項核心價值，並運用創新教學方法，以培養學生良好品德及建立校園優質品德文化，期許大家都能成為「做人有品德、做事有品質、生活有品味」的三品小達人。