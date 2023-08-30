新竹縣政府與光電科技工業協進會（PIDA）共同主辦之「2023新竹創新科技論壇」，30日於陽明交大登場，吸引產官學研各界專家共襄盛舉。聯電榮譽副董事長宣明智說，這次論壇聚焦生醫領域，台灣有人才、產業鏈等優勢，產業從過去大量生產，轉換到技術導向，盼加速推廣創新應用。

新竹創新科技論壇今年已是第2屆，包括新竹縣長楊文科、PIDA首席會策顧問劉容生、聯電榮譽副董事長宣明智、竹科管理局副局長胡世民、陽明交大副主任祕書簡仁宗等人皆出席。

楊文科說，大新竹市科技產業重鎮，沒有創新就沒有未來，如何把想法變成有營收的產品非常重要，與發明不同，創新是創造新的產品、服務，他也很高興光電協進會促成這次論壇，集結新竹地區產官學研，讓人才、資訊、商業推動都能交流。

宣明智也分享，以業界角度來看這次論壇主題，偏向生物科技及醫療，其中會用到很多光電元件，也會談到化合物半導體等，很多創新的應用，他說台灣過去傾向大量生產，讓成本便宜化，但現在走向有所調整，現在則要走技術含量高，即使數量不大，但創新應用價值非常高。

宣明智也說，在朝此方向繼續發展下去，台灣有個很大的優勢，就是人才、產業鏈完整，且跨領域的互動力很強，在此情況下，台灣能愈來愈快從OEM、ODM等替人打工的商業模式，能轉換到有自身創新產品、品牌，在全世界銷售，也盼各界攜手合作加速推廣。

這次論壇主要聚焦於生醫科技發展趨勢，再探討半導體、通訊、自駕車、感測器等應用領域，並以「掌握時勢脈動，邁向新時代轉折點，建構跨領域合作平台」為平行主題，探討詭異局勢下該如何持續創新並做出數位轉型。