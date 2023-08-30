百萬Youtuber「這群人」成軍至今已滿13年，在YouTube上多次以搞笑語錄及各職業模仿，在網路收穫超高人氣。豈料，隊長展榮稍早突然拋出震撼彈宣布「明年停更」，暫時劃下休止符，會再找時機公布確切時間點，震驚不少粉絲，紛紛討論起「這群人」停更原因，有網友表示他們的點閱率直線下滑，觀看率不盡理想。

「這群人」成軍13年來，觀看數最多的影片是6年前的「職業大爆走」，累積1675萬次點擊數，共有9支突破千萬的熱門影片，而最受歡迎的「經典語錄系列」過往都有將近四、五百萬得觀看次數，不過近期的影片觀看次數直直下降，只剩70到80萬次觀看數。有網友坦言能持續拍13年很不容易，但近年來影片題材逐漸公式化，「這一兩年的觀看次數真的很慘。」也有人指出，「最近流量跟訂閱幾乎都進入停滯狀態，除非有feat人，不然點閱已經很少破百萬了，要養這麼大的團隊的確會有困難。」

同時，也有人支持這群人停更決定，更肯定他們是「台灣yt始祖」，能夠屹立不搖10年也相當不容易，更有其他網友表示，成員們已經各自有頻道，不但經營得有聲有色，且保持自己個人特色，令人敬佩不已，其實大部分的網友還是期待這群人能夠繼續經營下去。

事實上，29日展榮向大家報告「這群人」決定休息一陣子，他們會再找一個合適的時間停更頻道，屆時會再跟大家告知時間點，而停更這個決定，是所有團員歷經好幾個月討論所達成的共識，認為是時候做一些能夠網更好方向前進的改變「也讓我們可以回歸那種純粹緊密的『心』。」