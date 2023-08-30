電動車發展帶動關鍵金屬「鋰」需求大增，全球恐將面臨「缺鋰」問題。有分析師預測，全球最快將於2025年出現鋰短缺，但也有人認為這種情況不會這麼快報到。

美國財經媒體CNBC報導，惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI是預測「鋰」將自2025年起供應不足的機構之一。BMI在最新發布的報告中，將缺鋰問題主要歸因於中國在鋰礦上的供不應求。

報告指出：「我們預測在2023至2032年間，中國電動車對鋰需求的年增率將達到20.4%。」

BMI表示，相較之下，預期中國同期的鋰供應量僅增長6%，成長率甚至不及其需求的1/3。

中國是全球第3大鋰生產國，而「鋰」是電動車電池不可或缺的必備原料。

2021年全球鋰產量為54萬公噸，世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）預估，到了2030年全球需求量將增至超過300萬公噸。

根據標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）預測，2023年電動車銷量將達到1380萬輛，到了2030年將飆至超過3000萬輛。

德意志銀行（Deutsche Bank）主要負責鋰與潔淨科技股票研究的主管布朗查德（Corinne Blanchard）說：「我們確信鋰產業存在供應短缺。我們自然會預期供應量增長，但需求增長的速度將更快。」

布朗查德預期到2025年底，碳酸鋰將出現約4萬至6萬噸的小幅赤字，但預計到2030年底，赤字將擴大到76萬8000噸。

儘管其他分析師認為不會這麼快出現缺鋰問題，但仍預期鋰短缺將於10年內出現。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120830