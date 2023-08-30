開學返校，帶動富邦媒（8454）旗下momo購物網「3C電腦商機」噴發，筆電熱銷月增衝20％。平板電腦及3C配件周邊近一周買氣成長亦均突破30%％。

看準DIY組裝電腦大勢，momo重磅推出「DIY規格自由選」服務，提供華碩、微星、技嘉三大知名品牌及多元零件選擇，助攻消費者隨心自組滿足客製化電腦的需求，適逢開學採買旺季，近兩周自組電腦買氣成長直逼180％。

富邦媒表示，時下年輕族群對於自組電腦相當青睞，momo「DIY規格自由選」服務能依據消費者心儀的機殼品牌、處理器、主機板、記憶體及電源提供組裝建議，更備有「性能提升加購區」，針對個人需求選購配備零組件，如客製化添加顯示卡、硬碟、CPU散熱器及光碟機等。

為助組裝新手輕鬆上路，momo「DIY規格自由選」服務亦具備自組電腦防呆機制，如貼心提醒CPU處理器是否含內顯，若不包含則會建議加購。momo「DIY規格自由選」合作對象含華碩、微星、技嘉三大知名指標品牌，即日起至9月底於自組電腦專區更祭出全館88折起優惠回饋。

數位學習時代當道，「筆電」堪稱大學生人手一台的學習利器。momo據站上銷售觀察，兩大熱門選購機款分別為Core i5處理器搭配16G記憶體的「文書型筆電」，及Core i7以上處理器搭配RTX顯示卡的「電競型筆電」，均符合追求高效能及多工處理的作業需求。

像是momo獨家「ASUS 華碩」14吋i5輕薄16G筆電、「Lenovo」15.6吋i5輕薄筆電皆為最高月銷破百台的人氣機款，纖薄機身兼具容量與性能，偏好電競筆電的學生族則可參考高效入門款「GIGABYTE 技嘉」15吋i5 RTX4050獨顯16G飆速電競筆電、「MSI 微星」15.6吋i7 RTX3050獨顯1TB SSD大容量電競筆電，均免3萬即可划算入手。

momo也分享，隨著平板效能筆電化，可隨身攜帶的「平板電腦」晉升最受時下年輕族群青睞的3C工具，一台即可全面滿足日常作業、娛樂觀影與初階修圖剪片的需求。其中又以強打「護眼」、「大尺吋」、「高CP值」的商品最受關注，人氣推薦如年銷上千台的10.1吋「Lenovo」M10平板電腦；本月甫上市的12.4吋「SAMSUNG 三星」Galaxy Tab S9+，首次搭載IP68 防水防塵功能最耐用；高CP值旗艦首選11吋「小米」Xiaomi Pad 6。

瞄準此波商機，momo即日起至9月17日強推《開學換新季》活動，網羅超過千大3C品牌、萬件電腦配件限時下殺6折起，購買指定筆電、桌機且單筆消費達指定門檻，momo再加碼兩大「登記送好康回饋」，活動期間不限金額下單登記送5％mo幣回饋（上限1,500元，限量350名）；單筆消費滿35,000元最高回饋3,500元（限量50名）。

而「3C配件周邊」熱門推薦如月銷破200台的「MSI 微星」PRO MP273AW 27型 IPS 100Hz 平面商用護眼螢幕、「Logitech 羅技」MX Anywhere 3 高效美型行動滑鼠、「EPSON」L3550 三合一Wi-Fi連續供墨複合機。