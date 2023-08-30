詐騙手段層出不窮，一名網友分享，最近許多人收到來自「蘋果客服的一封信」，信中寫著為了安全，將暫時停用Apple Pay服務，直到驗證通過為止，並附上一個立即驗證的連結，要求收件者務必在24小時內完成驗證，如果中計點選連結，等於是直接把Apple ID的權限交出去，引起網友討論。

一名網友在臉書上分享，最近很多人收到一封電子郵件，乍看很想是蘋果客服的來信，上面寫著「您好用戶，我們注意到您在設備中所使用的卡與多個設備關聯，作為安全措施，我們已阻止您的Apple Pay服務，直到我們能夠驗證你是所用卡的真正所有者為止。」然後下方就有一個「立即驗證」的連結可以點選。

原PO表示，驗證連結的下方還寫說「請在24小時內完成驗證，否則付款資格將永久禁用！」很多人看到這邊可能沒有多想就直接點選連結，但一旦按下去，就等於是把自己Apple ID的權限交出去了，可能再也拿不回來了，提醒大家要注意。

警示文曝光不到1天就吸引4千多人狂讚，不少網友留言表示，遇到這種電子郵件請先仔細檢查寄件者是誰，千萬不要傻傻就點開連結。另有網友則心有餘悸地說，好險有先看到這篇文章，真的差一點點就要點進去了，好可怕！