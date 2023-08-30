中非國家加彭（Gabon）今（30）日傳出政變，軍方高層領袖在國家電視台上宣布接管政權，指出近期的大選缺乏公信力，軍方代表所有加彭的安全及國防部隊。另外據目擊者描述，軍方宣布接管政權後，加彭首都自由市（Libreville）爆出大聲槍響。

Decades of greed, by the #Bongo family, has pushed #Gabon to what is undesirable - military rule, now that a coup d’etat has taken place in the Central African country. An ominous wave of military coups is happening across #Africa… 😐 pic.twitter.com/NfwNu5UzJL — Osasu Obayiuwana (@osasuo) August 30, 2023

A group of senior Gabonese military officers announce they have taken power of the country, after the state election body announced President #AliBongo had won a third term.#Gabonhttps://t.co/H4GO8uCJNq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 30, 2023

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，約12名加彭軍方高層今日出現在加彭24（Gabon 24）電視台，宣布接管加彭政權，並取消26日舉行的總統大選結果，同時解散國家「所有機構」。

軍方稱，周六舉行的大選缺乏公信力，一名軍方領袖表示，「我們決定透過結束現行政權來捍衛和平」，稱這是因為「不負責任、不可預測的治理，導致社會秩序持續惡化，可能進一步讓國家陷入混亂」。

加彭26日舉行總統大選，64歲總統阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）以低於2／3的得票率贏得第三任期，反對派領袖批評這場選舉存在詐欺行為。

阿里．彭戈倒台，意味著他的家族將結束在加彭的53年掌權。阿里．彭戈是加彭前總統彭戈（Omar Bongo）之子，他於父親2009年過世後成為總統。2018年彭戈在沙烏地阿拉伯中風，他缺席政壇將近一年，引發要求他下台的呼聲。

加彭於1960年獨立，60多年來僅經歷3位總統，首位總統為強調民族主義的姆巴（Leon M'Ba），彭戈於1967年掌權，2009年過世時共執政41年。

2016年阿里．彭戈贏得第二任期後，街頭爆發暴力示威，國會大廈遭縱火，政府隨後關閉網路數天。