民進黨總統參選人賴清德民調保持領先，贏得2024總統大選的希望濃厚。不過淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天示警，如果賴清德當選，兩岸關係絕對不會好，而且還會比蔡英文總統執政這8年還糟糕，屆時是全民都要付出代價。

趙春山今天接受《風向台灣》節目專訪，針對兩岸議題表示，民共之間沒有互信，加上賴清德到現在為止沒有把他的台獨標籤丟掉，在這個情況下，對岸是不可能跟一個「務實台獨工作者」交往的。「所以我幾乎可以確定，如果他當選，兩岸關係就像大陸很多人說的，就要丟掉幻想、準備鬥爭」。

至於鬥爭的方式，他認為有文鬥和武鬥，文鬥是從經濟下手，像最近暫停台灣芒果輸陸、反傾銷、貿易壁壘調查等問題陸續拋出來，還有一些軍事演習不斷升高，對岸在選前的這些動作並不是介入選舉，而是警告，要讓台灣人了解，如果賴當選，大陸可能採取一些動作。

趙春山分析，大陸方面不會馬上採取武力犯台，因為這涉及的問題很多，包括大陸必須確定美國會不會出兵？還有美國一旦出兵，中共是否有足夠的把握速戰速決？如果不能速戰速決，對他的麻煩很大，所以這些對岸都會小心評估

但經濟對大陸而言是「操之在我」，所以他認為，大陸方面應會採取經濟手段，這不表示賴當選以後，就會馬上廢除ECFA，而是在早收清單會逐項採取一些懲罰性措施，如果這些措施沒有辦法達到預期的效果，才會有下一步的動作，屆時不排除會使用非和平手段。

即使動武，趙春山表示，這也分為好幾種，包括加強使用武力威懾威脅、奪取外島、以及直攻本島等，但這些選項應該是擺在經濟後面。總而言之，賴清德如果當選，兩岸關係絕對不會好，而會比現在更糟糕，「絕對會更糟糕」。

他說，台灣民眾在投下一票的時候，就必須做好這樣的準備，民主政治本來就是如此，人民既已做出選擇，全民也要為此付出代價。

許多人質疑中共當初的ECFA是要搞統戰，趙春山表示，經濟本來就是作為一個國家執行對外政策的工具，美國當年在冷戰時期就用過「最惠國待遇」作為工具，來獎勵反蘇的東歐國家。

他強調，大陸當年簽訂ECFA等23項協議，是因為馬政府採和解政策，才會有早收清單的讓利，現在兩岸政治氣氛不好，甚至於明年還可能出現一個「務實的台獨工作者」，中共怎麼可能會繼續讓利？這是不可能的事情。

大陸若祭出令台灣必須承受很大經濟衝擊的手段，屆時美國能不能出手幫忙？趙春山表示，「我們到現在，沒有看到這樣的一個答案」，他曾問過美國人是否在經濟方面屆時能給予台灣一些補償？但美方也沒有給他答案。

雖然台美日前簽署21世紀貿易倡議，但他反問「這能夠取代ECFA的好處嗎？」即使政府推動新南向政策，但也不能夠取代ECFA，「我想這答案很清楚」。