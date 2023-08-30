新竹縣政府為推動電競運動，舉辦「2023新竹縣全國電競大賽」，競賽項目為熱門電子競技遊戲《傳說對決》，9月8日起開放報名，智邦科技30日特別贊助200萬元，縣長楊文科邀請全國頂尖電競愛好者來大展身手，為台灣電競文化帶來更多激情與榮耀。

楊文科表示，智邦科技致力網路通訊領域，不僅在園區打拚，也在新竹縣AI智慧園區設廠，感謝智邦科技贊助此次競賽，與縣府一同助力電競青年展能圓夢，讓電競不再有距離，也希望未來能夠一起為AI繼續努力。

智邦科技企業永續辦公室協理呂雪英表示，智邦一直在做網路產品，縣府教育局規畫電競賽事與公司產業型態非常相關，希望透過贊助支持青年做正當的休閒運動。

教育局長楊郡慈表示，縣府首次主辦電競相關大型比賽，不僅是對「電子競技運動」的推廣，更是為新竹縣青年營造多元發展的友善空間，官網將在31日正式上線，9月8日起開放報名。

總決賽10月29日在新竹縣體育館舉辦，現場設有電競互動挑戰區，讓觀眾們親自體驗電子競技的魅力外，還有阿亮Liang、小饅頭、草莓甜心、添財、噗噗屁屁等知名實況主進行精彩刺激的明星表演賽。

賽事總獎金高達16萬元，第一至三名分別可獲得5萬、2萬及1萬元獎金，更提供首輪獲勝選手每人350點貝殼幣做為參賽獎勵，歡迎各路好手呼朋引伴一起報名，挑戰新竹電競王者的寶座，對電競感興趣的民眾可觀看線上直播及參與線下總決賽，為喜愛的選手們歡呼吶喊！

詳請可上新竹縣全國電競大賽官網(https://www.echoent.com.tw/Hsinchuesports/)