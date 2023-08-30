高雄新興區某家美妍館涉嫌提供性交易，由於女服務生口碑好，不少老司機留下五星好評，轄區警方獲報前往查緝，當時有莊姓男客也因想逃離衝撞警方，害得2名員警受傷。檢方偵結後依妨害風化起訴廖姓負責人和黃姓店長外，莊男也因拒捕衝被依妨害公務罪起訴。

藏身在新興區七賢一路某大樓的某美妍館，涉嫌提供性交易，主打「全館採現場選妃」收費方式為每40分鐘2600元到3600元，小姐們服務好，不少老司機們都給出五星好評。起訴書指出，去年11月2日晚間，警方到該美妍館查緝，當時在3間包廂裡查獲2名越南籍及1名台籍女服務生，正在跟男客進行性交易，廖姓負責人和黃姓店長當場被逮送辦。

正當員警在場搜索時，58歲莊姓男客看到警方來了，他也想趕緊逃離，當員警表明身分喝令他們不要亂動時，莊男在女服務生背後推擠，一度想下樓離開，依然被阻止，推擠過程中，導致2名員警受傷，但最後莊男還是被警方合力制伏逮捕送辦；雄檢偵查時，莊男稱不知道對方是警察，是看到大家往外跑，他就跟著跑。但該說詞不被檢方採納，偵結後被依妨害公務等罪起訴。而廖姓負責人和黃姓店長被依妨害風化等罪起訴。