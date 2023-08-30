商周作圖嘲諷！侯競辦怒要求道歉 疑小編有個人不良動機 @ChinaTimes ​

《商業周刊》臉書粉專昨（29）日整理了4位總統參選人的科技產業發展政見與反思，但在國民黨總統參選人侯友宜的部分，卻是一片空白，僅有「......」，引起了藍營強烈不滿。對此，國民黨前立委陳學聖痛批，《商業周刊》欺人太甚，應予以抵制，並感嘆，高雄市前市長韓國瑜2020年參選總統被「黑韓產業鏈」抹黑的慘狀，現在侯友宜也遇到了。

陳學聖今在臉書發文氣憤表示，可以批侯友宜的政見太差，或是講話沒有魅力，「但就是不能一片空白」。他認為，媒體業經營困難，廣告多仰賴政府與國營企業貼助，但再艱困，總得還是要有一個知識份子的格調。

陳學聖透露，《商業周刊》剛上市時無人知曉，創辦人金惟純找了當時是交通新聞記者的他，希望能讓該刊在火車站販售。當時他覺得這是本好雜誌，於是就幫忙牽了線，《商業周刊》也因此跨入這通路，打開了市場，廣受好評迄今。

陳學聖感嘆，過往風評不錯的《商業周刊》，現在也淪陷、成為綠媒的一員，這令人相當痛心；韓國瑜2020年被「黑韓產業鏈」抹黑的慘狀，現在侯友宜也遇到了，「我們有骨氣些，《商周》不道歉，這媒體也就不用再看了」。