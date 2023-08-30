台東老店「榕樹下米苔目」傳歇業，業者至今未回應，僅鐵門上貼出公告。（蕭嘉蕙攝）

台東排隊名店「榕樹下米苔目」，29日晚間於臉書粉專發文，字裡行間透露疑似「歇業」，外界揣測恐與創辦人離世有關。經了解，業者配合肉品市場店休8天，9月8日照常營業，歇業與否未正式回應。

「榕樹下米苔目」業者以「勇敢放下」為題發文，感謝台東、台灣及世界各地的鄉親朋友，對榕樹下米苔目的長期支持與熱情，與您共度的美好時光仍歷歷在目，感謝我們曾經彼此相遇的時刻，這一切都將成為過去。

貼文一出，外界紛紛解讀為「歇業」，不捨、惋惜等留言湧入。經記者實地查訪，今逢店家固定公休日，鐵門深鎖，門上貼出公告「配合肉品市場公休，8月31到9月7日店休一周」，網路上也有人回應，9月8日將照常營業。

地方人士指出，「勇敢放下」是緬懷文，向離世的掌廚阿嬤道別，由於家族成員對未來經營方向有歧見，甚至未與合作肉商訂貨。只是業者對於始終未正式回應，讓外界霧裡看花。