長榮航空（2618）「無限萬哩遊」會員限定活動，推出首班會員以優惠哩程數兌換、不開放銷售的專機， 11月3日由桃園機場飛往日本松山，11月6日日本松山飛往桃園機場，經濟艙20,000哩（原35,000哩）、商務艙只需32,000哩（原50,000哩）即可兌換桃園機場-日本松山來回機票，哈日的會員即日起可至長榮航空官網活動網頁，以超優惠哩程兌換機票，數量有限、要搶要快。

日本松山擁有豐富旅遊資源，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、蘊藏3,000年歷史的『道後溫泉』、夕陽下如夢似幻的天空之鏡『父母濱』、登上纜車一睹江戶時代「松山城」的壯麗威武、乘坐小船穿梭於「大步危峽」中感受大自然的鬼斧神工、漫步在米其林三星推薦的日式庭園 -「栗林公園」，都是今年秋季小旅行的好去處。

長榮航空今年適逢加入星空聯盟十週年的里程碑，已陸續推出系列活動，此次為了感謝全球會員多年來的支持，特別選擇A330-300三麗鷗彩繪機飛航此專機任務，共可提供30個桂冠艙以及279個經濟艙的座位數。

適逢Hello Kitty 50周年，只要11月3日搭乘專機由桃園出發的旅客，當天穿戴Hello Kitty相關主題的服飾或配件，另可獲得神秘的精美小禮物。

此外，長榮航空除了照顧會員，也將於8月30日至9月30日於官方臉書舉辦贈送哩程的活動，民眾分享此次會員專機的貼文並完成指定任務，即可參加抽獎，最高可獲得32,000哩。

對於搭乘專機的旅客，可於11月3日~17日在長榮航空官方粉絲頁，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加第二波的哩程抽獎活動。

長榮航空為方便會員安排行程，特別與雄獅旅行社合作，針對此專機旅客推出會員專屬團體行程，10月28日前持酬賓機票報名參加，4天3夜含食宿、行程交通優惠價格只要新台幣26,900元。

喜好自助旅行的旅客，雄獅旅行社亦提供多元訂房選擇及當地的體驗行程，讓旅客可以隨心所向，愜意自在享受四國之美，多元的行程選擇旅客可自行至長榮航空活動網站查詢。

長榮航空「無限萬哩遊」提供會員多元累積及使用哩程的管道，會員購票或兌換酬賓機票後，另可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達 10,000 哩獎勵哩程，也可以使用哩程+現金預訂住宿。