開學第一天，永康國小營養午餐端出台南小吃，相當有特色。（校方提供／曹婷婷台南傳真）

擔仔麵、蝦捲和虱目魚湯是觀光客走訪台南會慕名品嘗的小吃美食，今天是開學日，永康國小將台南小吃搖身一變成營養午餐，同時也為明年即將到來的台南400活動暖身；全校師生品嘗傳統美食同時也認識小吃歷史文化，菜單一出爐，讓外人驚呼「在台南讀書好幸福！」

永康國小營養師王瓊嫣表示，今天午餐特別選用三章一Ｑ國產溯源標章食材，推出擔仔麵、蝦捲和虱目魚湯等聞名全台的傳統美食，搭配在地盛產竹筍作為當令時蔬。她說，台南小吃食材多是就地取材且當地當季盛產，發展出台南地區獨特飲食文化。

她提到，擔仔麵是最具歷史文化代表性的府城小吃，蝦捲則是安平港傳統風味小吃，「虱目魚」是400年前荷蘭人從印尼引進養殖，另也選用關廟盛產的彩椒竹筍，水果搭配蘋果，象徵新學年開始，大家都能平安健康。

永康國小校長洪國展表示，呼應台南400將於2024年盛大舉辦系列活動，今天開學第一餐也提早為台南400暖身，讓學生在校園內就可以吃到台南多元豐富的歷史時代生活樣貌，嘗試以「食育」道地台南味，迎接台南400到來。