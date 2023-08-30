台北市明倫社宅因靠近捷運，常有捷運行駛噪音，台北捷運公司進行軌道胸牆重置工程擬加裝隔音牆。民進黨台北市議員鍾佩玲接獲民眾陳情指出，軌道旁胸牆崩落，砸落至軌道下方線形公園地面，且現場未設置圍護設施及相關警示牌，對民眾生命安全毫不在乎。北捷回應，已要求廠商停工檢討，並開罰5萬元。

高架式捷運行駛過程，常因高速行進產生噪音，北捷常以軌道兩側加裝隔音牆解決。而明倫社宅鄰近捷運圓山站，居民入住後反映遭捷運行駛噪音干擾， 北捷於是於近日進行軌道胸牆重置工程擬加裝隔音牆。

鍾佩玲接獲民眾陳情，15日經過圓山站，發現軌道旁胸牆崩落，水泥石塊掉落至軌道下方線形公園地面，且現場未設置圍護設施及相關警示牌，顯對行經該路段的民眾生命毫不在乎。

她批評，施工時應避免重物掉落，造成重大傷亡意外，且此次事件發生後，石塊仍遺留原地未處理，顯示北捷輕忽工地公安，事後也未能立即作妥善處理。

鍾佩玲要求，為維護勞工及行人安全，北捷於廠商復工期間，應派員確實督導落實工地勞安相關規定，並作好防護措施如架設防護網、設置相關警示牌，以達到工程意外零風險。

北捷回覆，15日下午5時許，車站接獲民眾通報，淡水信義線圓山站往民權西路站間高架橋，一處胸牆部分玻璃纖維混凝土塊掉落。車站人員在接獲通報後，立刻派員前往現場進行隔離、清除並安排人員警戒，現場無民眾受傷，也未影響營運。

北捷說明，事發後立即進行檢視，確認為廠商施作工法不當，原本正確施作應為執行每片胸牆拆除時，才能拆除6支固定螺栓，但廠商卻預先卸除該片胸牆下方的2支螺栓，致胸牆部分玻璃纖維混凝土塊掉落。已立即要求廠商停工檢討，並依契約規定開罰5萬元，後續將待廠商提送檢討工法，並經核准才能復工。

北捷指出，北捷已於8月24日重新核定拆除改善計畫，相關工程均利用夜間非營運時段進行，拆除時採單片吊掛，完成吊車吊索固定後，才可將胸牆所有螺栓卸除，單片施作完後再進行下一片胸牆更換，同時在地面設置圍籬並配置管制人員，禁止進入工區下方。