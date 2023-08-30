另一部開幕片《五月雪》邀來馬來西亞演技派女星蔡寶珠（右）與萬芳主演。（金馬提供）

劉冠廷（左）跟鄭秀文在閉幕片《愛情城事》演出其中1部短片。（金馬提供）

李心潔今年再度有作品《愛情城事》參與金馬盛會。（金馬提供）

2023台北金馬影展30日公布開、閉幕片，今年開幕片由金馬獎最佳新導演張吉安的《五月雪》，與金馬獎最佳美術、造型設計黃文英執導的首部電影《車頂上的玄天上帝》同時榮膺；由曾寶儀監製的閉幕片《愛情城事》，則集結多國導演拍攝，齊聚台港影帝后李心潔、林嘉欣、阮經天、陳淑芳、鄭秀文等人，共譜10段在台北的城市「情」緣。

《五月雪》、《車頂上的玄天上帝》兩部作品不僅同為2020金馬創投會議入選企劃案，這回也一起在本屆金馬影展舉行亞洲首映。得知新作榮膺開幕片，張吉安表示：「《五月雪》是一部歷史傷痕的故事，更是集合了馬來西亞、台灣和新加坡三地影人團隊心血，匯流而成的作品，有幸榮膺本屆開幕電影，又適逢金馬60花甲同慶，這一份彌足榮耀，銘感五衷。」

《五月雪》邀來馬來西亞演技派女星蔡寶珠，跟金鐘、金曲獎得主萬芳主演、鄭人碩跨海加持，以馬來西亞血染暴動「513事件」為背景，結合神話信仰和民間戲曲，講述戲班班主和娘惹後裔兩代女性橫跨近半世紀的故事。

黃文英則感性說：「『記憶』與『思念』是我拍這部片的創作源泉。玄天上帝是阿公的信仰，一尊奉祠在家族六代的神明，衪代表一種安定的力量，牽引著家人對阿公的思念。透過阿公歷經的台灣百年歷史更迭和人世滄桑，也瞥見了生命價值與生活態度。希望這部作品帶給大家一份感動，找回自己的力量。」

黃文英曾以《海上花》、《刺客 聶隱娘》分別榮獲金馬獎最佳美術設計與造型設計，這次以家族故事為靈感拍攝《車頂上的玄天上帝》，描述1名徬徨於情場、職場和家庭之間的女子，在返鄉照顧病重父親時，憶起兒時與阿公的相處點滴。影片邀來侯孝賢監製，金鐘影后林依晨細膩演繹當代女性的情感糾結，和3大男星周渝民、阮經天、張孝全大銀幕談情飆戲。

由曾寶儀領軍監製的《愛情城事》，則將在金馬60世界首映，以台北城市為景，匯集張吉安、許承傑、殷振豪、黃綺琳、哈希德阿米、巴沃邱寧多傑、馬君慈等多位來自台灣、香港、馬來西亞、不丹、法國等地的導演，透過各自相異的創作視角，邀來鄭秀文、劉冠廷、李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、阮經天、林嘉欣、張榕容、卡里姆萊克盧、林鉅、方郁婷、陳淑芳等一票台港超強星光卡司。

得知《愛情城事》將在金馬與觀眾見面，曾寶儀也開心地表示：「這不是一個容易完成的作品，經歷了十次開機拜拜十次殺青歡呼，每一位參與其中的同事都對這片土地與電影有著無比的熱情。能在金馬60這麼有紀念性的年份榮膺閉幕片，是我們整個劇組的光榮。謝謝金馬，也希望大家喜歡！」