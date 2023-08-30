拜螃蟹的大哥表示，今天一共準備88隻的螃蟹要祭拜好兄弟，因為日前有許願說，只要出海抓到什麼就拜什麼。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

洪奶奶準備的龍蝦每隻都比手臂還要粗，甚至比她的臉還大，至於這樣要花多少錢沒有去算，強調這是習俗，會一直延續下去。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

從外地來的陳姓民眾開心拿著超大龍蝦合影，他說真的大開眼界，很少一次看到這麼多這麼大的龍蝦。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

中元節這天許多民眾會準備不少豐盛的「大餐」祭拜好兄弟，彰化芳苑因為靠海，當地有民眾準備了88隻螃蟹，包括大沙公還有紅蟳，菜蟳等，還有民眾準備18隻比手臂粗的大龍蝦，不過他們已經見怪不怪，還說拜海鮮是當地習俗，已經延續多年，讓好兄弟吃好吃滿。

每年彰化縣芳苑鄉各地祭拜好兄弟的供桌上，除了有基本的水果、餅乾零食和可樂及沙士外，還會擺滿各式各樣數量誇張的海鮮，像是碩大肥美的紅蟳、大沙公及龍蝦，還能看到尊貴的白鯧魚、蛤蜊、全雞和豬肉等等，相當相當豐盛。

拜螃蟹的大哥表示，今天一共準備88隻的螃蟹要祭拜好兄弟，因為日前有許願說，只要出海抓到什麼就拜什麼，這2天出海抓了大沙公、紅蟳及菜蟳等螃蟹，數一數就有88隻，所以全部拿出來拜，讓好兄弟吃好吃滿。

拜龍蝦的洪奶奶也說，今年她兒子今年做副爐主，囑咐兒子要準備豐盛，因此購買大龍蝦，每隻都是經過仔細挑選的，一共有18隻，每隻都比手臂還要粗，甚至比她的臉還大，至於這樣要花多少錢沒有去算，強調這是習俗，會一直延續下去。

彰化縣芳苑鄉靠近彰化西海岸，當地鄉民多數都靠捕魚、水產養殖維生，因此各地廟宇、民眾普渡都會準備海鮮，除爐主拚場會特別豐盛外，其他鄉民也搬出花腳蟹、香螺等海鮮祭祀好兄弟，對當地民眾已見怪不怪，不過看在外地人眼裡，仍會覺得相當驚奇。