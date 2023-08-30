嘉義縣長翁章梁將帶領9位咖啡莊園代表前往日本沖繩參加風味推廣交流。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁將帶領9位咖啡莊園代表前往日本沖繩參加風味推廣交流。（呂妍庭攝）

嘉義縣是台灣首辦咖啡莊園規範縣市，為彰顯嘉義縣莊園特色，縣府農業處舉辦五星級咖啡莊園遴選，為創造更多元行銷管道，9月5日嘉義縣長翁章梁將帶領9位莊園代表前往日本沖繩參加風味推廣交流活動，台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪指台灣咖啡走精品化，阿里山更是全世界所有咖啡人絕對不能錯過的新興產區。

嘉義縣目前有200位精品咖啡農透過縣府推動的咖啡三部曲建置計畫，深耕各咖啡產區，為讓在地生產咖啡逐步走向精緻化，農業處首辦咖啡莊園規範，經種源確認、田間管理、國內外驗證、生產與加工場域外部環境、安全與衛生管理等6項審核標準，遴選出「五星級咖啡莊園業者」。

今翁章梁辦記者會，表示嘉義咖啡經國內賽及國際賽事認可，在全世界已有一定知名度，尤其日本很喜歡阿里山系咖啡，沖繩目前有600多家咖啡廳，更是重要的國際觀光景點，與台灣距離也很近，從各面向來看都很適合銷往當地， 所以9月5日至8日，他將率領9組五星級業者前往沖繩舉辦風味推廣，擴展國際行銷管道，刺激業者交流，提升銷往沖繩可能性。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，阿里山咖啡今年總種植面試已超過200多公頃，總量可達到200噸左右，大家致力協助小農拓展行銷通路，讓好咖啡除了留在台灣，也能夠讓國外朋友喝到台灣的驕傲。

農業處表示，截至目前已近100位日本咖啡師及採購商爭相報名沖繩交流活動，莊園主將藉講述五星級莊園的風味故事、沖煮分享，讓沖繩精品咖啡師品嚐嘉縣獨有的高山咖啡風味，創造國際曝光度，而這次共有阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及中埔鄉等不同海拔、品種風味的莊園業者前往。

林哲豪指出，台灣咖啡因產量有限，生產成本較高，「精品咖啡」就成為重要指標，過去咖啡在農作物裡受到的補助相當少，現如今國內市場蓬勃發展，大家都開始喝咖啡，生產者逐漸集中發展，再加上台灣有全世界密度最高的杯測師、自家烘培咖啡館，也帶動這些能量，政府、中央一同努力下，帶領台灣咖啡邁向重要里程碑。