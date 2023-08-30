當美國人在爭論80歲的美國總統拜登是否因為太老而不能競選連任時，一本將於下周出版的新書《最後的政治人物》（The Last Politician），將揭秘拜登的白宮生活。書中內容提及，拜登私下常「喊累」，不過他也因「年長的優勢」，讓西方領袖會向「老父親」尋求意見。

據英國《衛報》報導，《最後的政治家》將於下周在美國出版。美國百年雜誌《新共和》前總編福爾（Franklin Foer）在這本即將問世的書中寫道，「他的高齡是一個障礙，剝奪了他在公眾面前展現強大形象的精力，也剝奪了他輕鬆出名的能力。」

書中提及，「令人驚訝的是，他在上午10點之前很少參加晨會或主持公共活動。他的公眾形象反映了他的身體衰退和心智遲鈍，這是任何藥物或鍛煉方法都無法抗拒的...私下里，他偶爾會承認自己感到很累。」

福爾沒有引用拜登私人言論的來源，但據出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）稱，這本新書是「空前取自接觸拜登數十年來的核心幕僚圈子」。

福爾援引拜登任內推動的《降低通膨法》（IRA）和其他解決氣候危機的嘗試，表示拜登在短期內執政並沒有罪責，「因為他只會在短期內生存」。福爾諷刺地寫道，拜登有時在公開場合沉默寡言，不是因為年齡的挑戰，而是因為他整個職業生涯中的「不守紀律和優柔寡斷」。

當然，福爾強調拜登豐富的政治經驗，稱拜登於1972年贏得德拉瓦州的美國參議院席位，擔任參議院司法和外交委員會主席，並在2009年至2017年擔任前總統歐巴馬的副總統。日積月累的參政經驗，賦予拜登在白宮獨特的優勢。

福爾也在書中「拜登承認感到疲倦」的同一段文章中表示，總統在支持烏克蘭打擊入侵的俄羅斯軍隊方面的「戰時領導力」，「運用了他飽經風霜的本能和堅定的自信」。

關於烏克蘭，福爾給予拜登肯定，「擁有一位年長總統的優勢得到了體現。他不僅僅是聯盟的領導人，他還是西方的父親般存在人物，外國領導人可以向他尋求建議且尋求保證。」他說，「正是拜登冷靜的表現和清晰的戰略，幫助聯盟採取激進的立場，從而阻礙了前線的獨裁主義...對於他的年齡來說，他是一個男人。」