強颱蘇拉暴風圈目前進入恆春半島，氣象局表示，陸上颱風警報預估在今天深夜到明天清晨解除，海警最快明天深夜解除。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天是蘇拉颱風感受最明顯時刻，迎風面嘉南高屏、花東、澎湖、金門風雨最明顯，大部分區域別再幻想颱風假。

氣象局表示，蘇拉暴風圈目前影響屏東、恆春半島，接著颱風往西移，預計今天入夜到明（31日）晨解除陸警，明深夜到周五清晨可能再解除海警。

台灣颱風論壇中午在臉書指出，隨著颱風逐漸通過台灣以南，南部地區將進入迎風面，今天下半天起屏東、高雄逐漸起風、下雨。明天（31日）是蘇拉風雨感受最明顯時刻，主要影響區域為屏東、台東、南高雄；次要影響區域則為北高雄、台南、花蓮、嘉義、澎湖、金門。

台灣颱風論壇指出，由於過去偏西角度較明顯，暴風圈僅掠過恆春半島及屏東沿海，最強核心原則上從海面通過，陸地不至於狂風暴雨，但仍有間歇大雨及強陣風，直言「大部分區域別再幻想颱風假。」

台灣颱風論壇說，西部地區位於背風面，今、明兩天受颱風外圍沉降氣流影響，高溫酷熱，室外活動請務必多補充水分，以及不定時短暫雨，建議攜帶雨具以備不時之需。