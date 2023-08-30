農業部長陳吉仲昨（29）日到台南歸仁「與農對談」，農民反映陽春麵都漲了，公糧收購價卻12年沒漲，陳吉仲先反問大家知道上一次調漲是什麼時候？「是馬英九連任前2011年」。國民黨台北市議員、立委參選人李彥秀則提及一家去年9月成立、資本額僅50萬的公司獲農業部上億補助款，但進口數量卻是「廠商申請不公開」一事，痛斥陳對基層農民斤斤計較，卻任由資本額50萬的一人公司大賺人民的血汗錢。

李彥秀今在臉書提到，今年3月起，以「農業發展基金」執行專案進口雞蛋計畫，截至今年7月為止，已經補貼進口蛋價差近5.7億；農發基金用於產銷調節緊急處理費用，從2016年的1,187萬元，暴增到2022年的5億1,1749萬元。

然而，農業粉專「Lin by好油」及網媒「民報」昨揭露，補貼進口蛋價差5.7億，其中「超思」是去年9月5日才成立的進口商，資本額僅50萬的一人公司；「超思」在國貿局網站的進口數量是「廠商申請不公開」，卻領了農業部上億補助。李彥秀質疑，進口商出貨前至少要付一半訂金，「超思」至少要有7、8千萬以上周轉金，一個資本額僅50萬的公司，怎麼可能有這麼大筆周轉金？

李彥秀也提到陳吉仲昨到台南歸仁「與農對談」，農民反映陽春麵都漲了，公糧收購價卻12年沒漲，陳吉仲則反問基層農民「大家知道上一次調漲是什麼時候？是馬英九連任前2011年！」李彥秀感嘆表示，陳吉仲對240萬基層農民斤斤計較，用教訓的口吻指責農民「因為生產過多致穀價下降，農民收益才未提升」；另一面卻任由資本額50萬的一人公司、200萬小吃攤轉型的新公司，大賺人民的血汗錢。

李彥秀直言，總統蔡英文曾告訴人民「別太溫良恭儉讓！政府沒聽見可以拍桌」，但完全執政近八年，民眾看到的是民進黨對人民翻桌，用卸責言詞教訓人民。李彥秀更痛斥陳吉仲官位越做越大，離基層農民卻越來越遠；民進黨權力越來越大，離獨裁專制也越來越近。