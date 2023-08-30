民進黨籍前水里鄉長陳癸佑28日深夜突然在其臉書宣布，將投入2024南投縣第二選區立委選戰，此舉將對爭取連任、同選區現任立委蔡培慧造成衝擊，民進黨南投縣黨部表示，黨部會全力與陳溝通，盼他以大局為重。

陳癸佑在臉書指出，「癸佑決定參加2024立法委員選舉、南投縣第二選區（南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉），訂於112年9月6日上午9時30分舉行參選說明會，敬請鄉親好朋友踴躍參加並予以支持鼓勵。」

去年南投縣長選舉，陳癸佑為抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，拒繳公職分攤金遭停權處分，但目前仍是民進黨員，這次如再執意參選恐會觸犯黨紀遭處分，對此陳癸佑強調，他將以無黨籍身分參選，爭取不滿意兩黨的中間選民選票，他認為參選是為人民服務，以民意為依歸，絕不接受勸退。

對於第二選區立委選情出現變化，民進黨南投縣黨部指出，在11月立委登記參選前，都會盡力跟陳癸佑溝通，盼以大局為重，如果陳癸佑仍執意登記參選，才會開除黨籍。

至於陳癸佑提到，他去年因不滿南投縣長直接徵召蔡培慧，憤而拒繳公職分攤金遭停權處分，民進黨部說明，當初蔡培慧是經由民調結果才出線，而陳當時則也以無黨籍身分競選鹿谷鄉長，並未表態要選南投縣長，黨部會盡力溝通爭取轉圜空間。