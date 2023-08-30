全球政經動盪情勢超乎預期，對於製造產業無疑造成不小衝擊，隨著全球競爭態勢丕變，驅使製造業簇擁智慧製造、精實管理，也讓數位轉型成為不得不走的營運戰略。 盡管製造上雲的比例尚有成長空間，台灣晶技仍積極擁抱新技術，以前瞻未來的思維，推動數位轉型。

根據《商業週刊》報導，過去製造業面臨系統或設備，往往是不敷使用才會想要換新，加上在既有系統盤根錯節、疊床架屋的情況下，要進行整合梳理不易，更加劇數位轉型的阻力。但台灣晶技不陷入成本思維，不將上雲視為節省支出的方法，而是思考該如何透過上雲創造更多的價值，也因此展開與微軟、蔚藍雲合作，透過蔚藍雲專業顧問團隊，藉由深入的訪談與分析，協助台灣晶技更全面完整地評估上雲風險與效益。

針對台灣晶技營運現況，蔚藍雲顧問團隊指出雖然台灣晶技主要的核心系統為 Oracle，但其餘大部分系統皆在 Microsoft Windows Server上，因此建議台灣晶技使用 Microsoft Azure，整合Microsoft Azure 上的工作負載與OCI（Oracle Cloud Infrastructure）上的Oracle Database 服務，除了可同時獲得兩大雲端環境的優勢外，且無需為 Microsoft Azure 和 OCI 之間的底層低延遲網路的資料輸出或輸入付費，以達成階段性轉型目標。

另一方面，微軟也指出針對製造業，所聚焦的不外乎是混合辦公、智慧工廠、敏捷生產及永續發展這四個面向，而在微軟的平台上，也有提供相對應的產品及服務。以最近最夯的AI為例，微軟Azure OpenAI服務，在安全、合規、隱私與負責任AI四大基礎上，協助企業釋放創造力、提高生產力與各項技能，而此次更透過蔚藍雲技術團隊，協助台灣晶技導入 Azure OpenAI 與微軟雲原生 SIEM解決方案 Microsoft Sentinel，由AI對抗AI，協助加速威脅捕獲分析、資安事件調查回應以及資安報告生成等，大大提升台灣晶技資安防禦韌性。

產業競爭愈來越激烈，每一企業無不思考著該如何創新以保持競爭力，特別是製造業，未來應以創造更高價值為目標，而避免落入代工薄利的循環中。製造上雲是一大工程，影響範圍涵蓋人員、流程與技術等面向，台灣晶技資通部經理蘇惠群也特別分享，藉由外部顧問的專業協助，企業不只能清楚描繪出一張數位轉型藍圖，在未來3至5年內按圖索驥，逐步改變企業體質，建構數位營運能力，更重要的是，他們能夠協助我們更明確掌握數位轉型投資的成本效益，提高數位轉型成功率、降低失敗風險。