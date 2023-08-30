新竹縣人口持續成長，竹北等都會區甚至還有總量管制，反觀山區小學有部分為50人以下小校，每年新生僅個位數，其中尖石鄉嘉興國小義興分校今年新生數掛蛋，校長徐榮春解釋，義興分校主要服務馬胎部落族人，根據戶籍來看，今年原定有3名新生，但到了6月學校前往訪視時，才發現孩子雖然戶籍在尖石，但其實很小就在竹東地區生活，家長擔心接送不便，暑假前便把孩子戶籍遷到竹東入學。

嘉興國小校本部學生71人、新生13人，義興分校目前16人，徐榮春表示，去年義興分校新生有5個，今年3人均未入學，預期明年有2名新生，有鑑今年未能超前部屬攔截新生，會參考尖石國小模式，主動出擊向家長開說明會、爭取認同，進而願意把孩子送往山上讀書。

徐榮春表示，義興分校往年新生約3到5人，整體運作模式順暢，但如果少子化以及人口流失越來越嚴重，恐難抵擋校本部與分校併校的命運，針對義興分校窘境，徐榮春強調一定會盡人事，把課程做到最好，讓山上的孩子不外流、竹東的孩子上山來，也弭平家長的憂慮。

不過徐榮春坦言，若找回山下的學生，最重要的還是交通問題，從竹東到義興分校車程在30分鐘內，因無公車直達，亟需解決學生通勤需求，會找外界資源協助。