日本央行實行貨幣寬鬆政策，導致日圓名目匯率走貶，也促使用來顯示日圓購買力的指標「實質有效匯率」跌至53年來的低點，根據日媒統計，日本2022年度起的2年內，每戶家庭負擔將增加近20萬日圓（約新台幣4.4萬元）。

根據《日經亞洲》報導，用來衡量日圓相對於美元、歐元等多種貨幣的總合性購買力指標「實質有效匯率」，已跌至53年來的低水準，而日圓實質有效匯率(購買力)下滑，進而引發能源等產品的進口價格上升，日本家庭負擔增加，根據估算，日本家庭負擔在2022年度起的2年間，將增加近20萬日圓。

報導指出，日本央行最新公布的數據顯示，今年7月日圓實質有效匯率74.31，創下1970年9月以來的最低點，日圓兌美元匯率當時為360日圓（約新台幣80元）。

昨日圓兌美元匯率一度貶破147關卡，約創9個半月來新低。日圓實質有效匯率最高紀錄發生在1995年4月，當時日圓名目匯率揚升至1美元兌約70日圓水準，目前的日圓實質有效匯率，則自歷史高點狂掉6成。

報導提到，日圓購買力下滑，造成的影響顯著反映在進口價格上，除了導致汽油等能源價格揚升，食品、飲料價格也顯著上揚。日本瑞穗資訊綜研指出，如果日圓匯率持續維持在1美元兌145日圓左右水準，2022年度起的2年間日本每戶家庭負擔將增加18.8萬日圓。