2024大選目前呈現「四腳督」，民進黨總統參選人依舊領先，被指「躺著選」，民進黨中常委立委蔡易餘今受訪表示，民進黨現在是非常戒慎恐懼地應付選戰的每一刻，尤其越到最後越不能犯錯，尤其像去年九合一選舉時，犯了許多不必要的錯誤；從總統到立委每個選將都不是「躺著選」。

蔡易餘今出席中常會前受訪表示，民進黨歷經去年九合一選舉大敗，從谷底慢慢一步一步往上爬，所以從來沒有「躺著選」的問題。

他說，去年九合一選舉時，犯了許多不必要的錯誤，造成整個年輕世代與民進黨越離越遠，看得出來，經過賴清德這段時間的努力耕耘，尤其是到處下鄉、面對面、與不同選民做接觸、了解需求，甚至現在開學了，大家也發現賴清德提出如何縮小就學的貧富差距，這都很有感，也是民調上來的主要原因。

蔡易餘說，不過，縱使民調有提高，民進黨還是要非常努力過好每一天，在基層每個人都是這樣的心情，沒有人會覺得，民進黨從總統到立委每個選將都是「躺著選」。

被問到賴清德支持度難以突破天花板？蔡易餘說，事實上沒有，原本賴清德的支持度是3成5，現在已經漸漸拉到4成，甚至有的民調還在4成以上，可以看出，民進黨漸漸從谷底往上爬，趨勢是向上，未來的目標是要讓賴清德單獨過半，很努力地打好選戰是最要緊的。