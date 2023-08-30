颶風伊達利亞（Idalia）今晚持續增強，直撲美國佛羅里達州西北部地區，恐帶來危險暴潮等「災難性」影響。

綜合法新社與路透社報導，當局預測，伊達利亞將以歷史性的極端4級風暴之姿，在數小時內襲擊佛州海岸。

佛州當局將伊達利亞和其可能引發的致命暴潮，描述為該州西北岸難得一見的天氣事件，在伊達利亞預計明天凌晨登陸前，下令民眾大規模疏散並發布洪水警報。

美國國家颶風中心（NHC）表示，稍早席捲古巴西部的伊達利亞今晚11時（格林威治時間30日3時）已增強為2級颶風，最大持續風速達每小時110英里（177公里）。

國家颶風中心說，墨西哥灣（Gulf of Mexico）的溫暖海水料將使伊達利亞進一步增強，預計登陸時，颶風強度將達到極其危險的4級，最大持續風速為每小時130至156英里。

國家颶風中心警告，部分沿海地區恐遭3至5公尺高的災難性暴潮淹沒。

美國聯邦緊急事故管理總署署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）說：「很少有人能在威力強大的暴潮中倖存，如果我們不設法擺脫危險並嚴陣以待，這將會是一場致命風暴。」

佛州沿海小鎮史坦哈契（Steinhatchee）居民布萊恩（Robert Bryant）正在進行最後準備，他將帶著兩隻貓咪和一隻狗狗撤離至內陸地區避難。

他對記者說：「希望只是有點風吹過來…抱著最大希望，但要做最壞打算。」

伊達利亞已侵襲佛州部分地區，坦帕（Tampa）以南的邁爾斯堡海灘（Fort Myers Beach）已出現洪水。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120830