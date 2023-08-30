蘇拉颱風已增強為強烈颱風，今（30）日晚間到明天白天隨著颱風暴風圈進入台灣陸地，預估台東、屏東、恆春半島風雨將逐漸明顯，中央災害應變中心上午舉行第四次工作會報，副指揮官交通部政務次長陳政務指示，持續加強孤島地區整備，落實執行轄內警戒區域管制及勸導疏散等措施，並請沿海低窪地區注意海水倒灌或排水不易造成積淹水。

陳彥伯表示，已要求各縣市政府加強轄內各類大型廣告看板、建築鷹架、路樹、電線桿加固與補強，以免發生危險，並請加強呼籲民眾檢修門窗以及陽台花盆等物品固定，避免掉落砸傷路人或車輛。

另外，中央氣象局已預報各沿海地區風力明顯偏強，尤其東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島及南部沿海將有6米以上長浪發生，持續提醒民眾避免前往海邊活動，另請注意海上作業漁船動態，對於停泊於港區各類船隻強化碼頭繫纜作業，避免因風力過強發生停泊船隻擱淺情形。

陳彥伯指出，適逢年度大潮期間，對於可能帶來的豪雨及洪水，應注意各河川水位以及水門、抽水站的運作，提早採取警戒預報措施，並注意水庫洩洪時機，同時確實做好警告下游民眾的工作，以避免意外發生；南部海域今日滿潮時間為下午6時至晚間8時，滿潮潮位偏高，屏東縣東港鎮已有海水倒灌情形，請沿海低窪地區須持續注意海水倒灌或排水不易造成積淹水。