林岱縈小露香肩。（林岱縈 Ying提供）

林岱縈化身為兼具霸氣與甜美的「零死角女神」（林岱縈 Ying提供）

人氣啦啦隊「樂天女孩」的林岱縈 (小鹿)，推出全新單曲《Calculate LOVE》，遠赴韓國密集訓練歌唱及舞蹈，甚至一度戒掉她最愛的糖、巧克力還有冰品，期望能呈現最完美的一面。

林岱縈早在去年就開始接受歌唱集訓，近期也特別到韓國上歌唱課以及與曾為多組頂流韓團編舞的Bomin Lee上舞蹈課，她笑說：「印象深刻的事太多了，幾乎每天練舞超過8個小時，回去休息一下隔天一早又繼續練舞；另外還有一件句話是到現在都一直還會在腦海裡出現的，就是我到韓國的第一天，老師就叮嚀我『No ice、No sugar 、No chocolate 』（不吃冰、不吃糖、不吃巧克力），我那幾天都不敢吃零食！」

為求好心切，在拍攝宣傳照及視覺的前兩天，她更是三餐都只吃生菜沙拉；拍MV前一天更是晚上8點就乖乖就寢，林岱縈笑說：「因為老師又再度交代『No Chatting、No Instgram、No Message』（不能聊天、不能滑Instagram、不要傳訊息）！」笑說經歷了一段目前為止從未有過的自律生活。

新歌《Calculate LOVE》的全英韓歌詞唱出曖昧對象是否能接受自己的情意而不停計算、猜測的心情，林岱縈提到：「這首歌讓我想到曖昧時不安又興奮的心情，自己在感情中屬於比較被動，內心會有很多小劇場，希望喜歡的人能夠主動一點；有時候也有不知哪來的自信，覺得我喜歡的人應該也喜歡我吧！」

此次單曲視覺無論造型、妝髮以及攝影師，也皆為韓國頂流團隊，林岱縈戴上皇冠化身為兼具霸氣與甜美的「零死角女神」。她表示拍攝過程除了讓她見識到攝影師快狠準的功力，造型及妝髮的專業也讓她印象深刻。