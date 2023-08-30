今天是開學日，根據苗栗縣政府教育處統計，全縣小一新生數有4461人，其中竹南鎮照南國小新生最多，共有12班、328人；西湖鄉西湖國小瑞湖分校、泰安鄉汶水國小八卦分班2校新生數掛零，另有通霄鎮坪頂國小等5所小學今年只有1為新生報到。

苗縣教育處國民教育科長謝佳容表示，苗栗全縣共有114校小學，小學1年級新生數4461人，其中竹南鎮照南國小新生最多，共有12班、328人，新生最少的則是掛0，分別是西湖鄉西湖國小瑞湖分校、泰安鄉汶水國小八卦分班，兩校今年沒有新生報到。

她指出，今年有5所小學只有1位新生報到，包括西湖鄉僑文國小、大湖鄉大南國小、泰安鄉泰安國中小、泰安鄉清安國小、通霄鎮坪頂國小等學校。

對於西湖鄉西湖國小瑞湖分校新生數掛蛋，校長林國正表示，分校去年也同樣沒有新生報到，主要原因是當地人口外移，青壯年人口都搬遷到後龍、竹南等鄉鎮，爸媽離開家鄉，多半會帶孩子一起舉家搬遷，因此學區附近都只剩下老人家。

林國正說，考量到學區附近居民老化、人口遷移等問題，瑞湖分校明年也可能不會有新生報到，目前研擬將瑞湖分校的在校生，之後全數遷回本校就讀。