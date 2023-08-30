蘇澳區漁會推百周年書籍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙邀大家共襄盛舉，一起拚出宜蘭好文化、好漁業。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙邀大家共襄盛舉，一起拚出宜蘭好文化、好漁業。（吳佩蓉攝）

全國鯖魚產量最多的宜蘭南方澳第一漁港啟用迄今滿百周年，將於9月2日至10月10日舉辦「南方澳漁港啟用百年系列活動」，有鯖魚節、創意鯖魚踩街嘉年華、南方澳歷史場域漁港巡跡走讀等活動；今（30日）縣長林姿妙在宣傳會場體驗摸魚、索套繫船柱等趣味活動，並邀大家共襄盛舉，一起拚出宜蘭好文化、好漁業。

第一漁港自1923年竣工啟用至今滿一百週年，漁業繁榮興盛時期最高紀錄有逾1400多艘漁船在作業；且鯖魚產量為全國最多，占9成以上，平均年漁獲量約4萬噸，產值6至7億元，以11月至隔年2月的鯖魚最肥美。

適逢百年紀念日，農業部與宜縣府、蘇澳區漁會、軍方團體等各單位合作，首次擴大舉辦漁港一系列活動。率先登場的是9月2日至10月8日「南方澳歷史場域漁港巡跡走讀」活動， 10梯次各錄取20名，可至蘇澳區漁會網站報名。另於第一魚市場3樓有「百齡漁村文物影像展」，藉由老舊漁具與影像紀錄回顧百年漁港風華。

接下來9月8日上午「漁港淨好」於南方澳漁港淨港活動，一同守護海洋、保護生態。重頭戲在9月16、17日，於南寧市場旁及第三漁港停車場舉辦「紀念碑揭牌儀式」和「鯖魚節開幕典禮」，有綁鯖魚緄、索套繫船柱趣味競賽，還有鯖魚美食饗宴、食魚教育宣導、海洋豐饒市集、冰水摸魚文化等體驗活動。

此外，9月17日上午9時的「創意鯖魚踩街嘉年華繞港活動」；上午11時還有民眾喜愛的「灑包子」習俗；18至20日祈安法會；緊接著22至24日的「媽祖文化節」海陸大遶境。漁會指出，南方澳漁港雖為全台三大漁港之一，曾繁華一時，後因時空變遷而沒落，盼結合各式各樣的觀光活動，繼續推廣百年漁村文化。