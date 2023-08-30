每個人的戀愛觀都不相同，有些人一旦愛上就會不計較後果地付出，但也有人始終保持理智，不願失去自我。大陸命理專欄「星座不求人」分享，天蠍座、射手座和處女座是「戀愛腦絕緣體」，在愛情中總能保持理性，確保自己能在受傷以前全身而退。

▎天蠍座

外表高冷神祕的天蠍座一旦愛上一個人，就會願意付出很多，把所有最好的都給對方，這樣的深情並不等於「戀愛腦」，事實上他們的內心十分理性，而且早就留下一條後路，只要發現對方不能給予足夠的安全感，就會立刻警覺起來；此外，天蠍座在沒有知根知底以前，很難真正愛上一個人，如果確認彼此不合適，再有好感也沒用。

▎射手座

射手座在感情中很有原則，知道何時該讓步，何時該堅持底線，不會一味地被戀愛腦控制，因為他們很缺乏安全感，且心中明白愛情必須是理智的，否則最後會傷得很深；此外，射手座雖然給人愛玩的印象，但內心其實更嚮往踏實，浪漫和新鮮感雖然重要，但陪伴和長情才是最重要的。

▎處女座

處女座就算再喜歡一個人，也不希望失去自我，所以練就一番厲害功夫，能用大腦控制內心所有感情，一旦發現這段關係沒有未來，或者兩人並不合適，就能馬上收回感情，勸對方離開自己；對於處女座來說，真正的感情永遠是權衡之後的產物，確定好一切不會出差錯後，才能放心把心交出去。