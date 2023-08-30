先嗇宮董事長李乾龍表示，昨晚施放水燈用意即是通知水上的無祀孤魂在今日前往先嗇宮聽經聞法。(黃敬文攝)

金山區金包里慈護宮於昨日晚間也舉行祈福遶境放水燈及超薦普施大法會等慶讚中元儀式。(黃敬文翻攝)

中元鬼月來臨，新北市各地的名寺古剎也陸續展開一系列的中元法會活動，其中位在新北市三重的知名古剎先嗇宮昨(29)日晚間11時前往忠孝橋下施放水燈，招引水上孤魂前往先嗇宮接受普渡，今日下午也將舉辦超薦法會普渡眾生；而金山區金包里慈護宮昨晚也到水尾漁港施放水燈，虔誠為大眾祈求平安。

新北市三重區的知名古剎先嗇宮在農曆7月11日（8月26日）到農曆7月15日（8月30日）舉行超薦普渡法會，昨日晚間11時前往淡水河畔、忠孝橋下施放水燈，牽引水上的無祀孤魂前往先嗇宮，於今日接受陽世的普渡。

先嗇宮董事長李乾龍表示，昨晚施放水燈用意即是通知水上的無祀孤魂在今日前往先嗇宮聽經聞法，今日的普法會也在廟埕廣場設置奉祀有官職孤魂所棲身之處「寒林院」以及奉祀平民孤魂棲身的「同歸所」，並在今天在先嗇宮舉辦的超薦法會享用普渡施食。

此外，金山區金包里慈護宮於昨日晚間也舉行祈福遶境放水燈及超薦普施大法會等慶讚中元儀式，當晚6點開始在金山區祈福遶境，最後再到水尾漁港海邊施放水燈，虔誠為大眾祈求平安。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮今年循往例大規模舉行金山慶讚中元活動，8月28日已帶領董監事與四大柱、五官首在慈護宮前廣場進行豎燈篙儀式，且因為慈護宮鄰近海邊故有放水燈的習俗，藉以引召四方無主孤魂，共享陽間的普施，聞經受渡，祈求風調雨順、合境平安。