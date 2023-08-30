泰國前總理戴克辛的小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為父闢謠，指父親並未待在警察醫院的貴賓病房，而戴克辛依然疲憊不堪，同時也感受到壓力。

戴克辛在海外流亡15年後，於上周二（22日）回泰。在他步出機場與支持者短暫打招呼後，就被警方帶往最高法院候審。最高法院之後判戴克辛入獄8年，但他入獄第1晚，就因血壓升高及胸悶等不適症狀，被轉送警察醫院治療。

貝東丹是泰國新執政黨為泰黨的高級黨員，她周二（29日）到醫院探視父親後，在為泰黨總部召開記者會，對泰國社會質疑戴克辛享有特權，甚至疑似裝病來逃避牢獄之災的說法，做出否認。她說，從戴克辛房間看出去的景色是泰國皇家警察辦公室，言下之意是指戴克辛待在一般病房。

貝東丹披露，自從戴克辛返回泰國以來，一直感到疲倦和壓力，探望戴克辛時，戴克辛顯得很高興，對自身的一切處境仍保持高昂士氣。她說，「他還是一臉倦容，但可以和我交談。我擔心他的心臟，他還患有肺部疾病，但這是一個老問題，應該不會引起任何嚴重問題。」

貝東丹還說，戴克辛早前曾感染新冠病毒，當時在加護病房住了9天，並在留院1個月，但戴克辛的肺部仍有不適。貝東丹猜測，返泰後，突然的環境改變，再次影響了戴克辛的健康。

當被問及戴克辛將在警察醫院待多久時，貝東丹說，她也曾問過醫生同樣的問題，但目前還未有答案。她對戴克辛受到優待的指控並不在意，她更關心的是戴克辛的健康狀況，「在緊急情況下，這是必要的做法，因為父親真的很老了。」

被問及是否會請求王室赦免時，貝東丹表示，戴克辛將親自做出決定，而家人都會給予尊重和支持。