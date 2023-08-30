民進黨中常委立委林俊憲日前喊出「連署郭台銘」後趕緊道歉收回，今下午出席中常會前受訪表示，民進黨的選舉節奏接下來還有更需要整合好的，例如競選總部的人事架構、跟地方的協調、不分區的人選，甚至是副總統的人選，民進黨應該專心在這一塊，尤其是在立委輔選上面，這確實是民進黨下一個更艱難的挑戰。

對於郭台銘參選，他說，民進黨沒辦法參與，民進黨也不方便多講什麼，郭台銘的參選是國民黨的事，是柯文哲的事情，那也不是民進黨的事，柯文哲的問題應該讓國民黨和柯文哲去解決。

被問到賴清德的影響力可以就擴及到基層立委選舉？如何擴及幾成小雞？林俊憲說，對賴清德個人來講，但另一個更艱難的挑戰就是國會過半，要拚國會過半，那真的是每一席都要計較。賴清德的輔選當然非常重要，未來一定是最有人氣的助選員，就總統候選人的行程、路線、時間效率的安排，這在選戰來講是非常重要的。

至於是否擔心在野黨說「躺著選」的說法，會影響到這個立委的選舉？林俊憲說，不會躺著選，賴清德已經開始啟動立委的輔選行程，這週末基本上都已經在地方，而且賴帶的都是立委參選人，所以民進黨按照自身的選舉節奏在走，能夠做好、管好的就是自己本身事物。