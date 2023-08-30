《商業周刊》昨（29）日製圖分享各陣營2024總統參選人的政策，結果國民黨參選人侯友宜的部分竟是空景加上「…」的符號，且商周小編還留言「我們努力了」，引起藍營震怒，網友也紛紛列出侯的政策，酸「商周不查證就發文，那也只是玩掉自己公信力而已」。

鄉民「sazabisazabi」今在PTT政黑板發文表示，侯友宜明明就有提出80歲以上長者免巴氏量表的相關政策，但不知為何商周卻只會點點點，讓他好奇詢問其他網友「你能不google說出齁齁的其他政見嗎？」

其他人看完後秒回「恢復特偵組」、「下架民進黨」、「重啟核四」、「公幼公托免費」、「核一二三延役」、「金廈大橋跟金門相關計畫」、「槍決死刑、重啟特偵組、NCC打掉重練」。

不少網友更酸「普通人不搜尋不知道我覺得正常，商周不查證就發文，那也只是玩掉自己公信力而已」、「巴氏量表那個確實不錯」、「能源政策8月初就有了，很明顯的操作」。