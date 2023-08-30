台大化工系實驗室在本月17日才發生火警，事隔不滿兩個星期，今(30)日上午校內便利商店又傳出火災消息。校方證實此事時說明，疑似便利商店天花板電線走火而冒出黑煙，現場無明顯火勢，隨後在11時45分撲滅，無人受傷。

台大表示，今日上午約11時32分，校內一便利超商疑似天花板電線走火，現場無明顯火勢，僅冒出黑煙，並於11時45分撲滅。現場無人受傷，財損輕微。校方已完成相關校安通報，並持續加強督導超商應注意相關安全防護措施。