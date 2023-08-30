吳慷仁在《有生之年》飾演個性瀟灑的高嘉岳。（TVBS提供）

鄭元暢飾演家中孝順的老二。（TVBS提供）

林哲熹飾演么弟。（TVBS提供）

《有生之年》劇中的高家人。（TVBS提供）

吳慷仁在TVBS原創劇集《有生之年》飾演高嘉岳，從小到大無論遇到什麼事都講求「帥就好」，就連自己規劃的告別式都特意選在海邊，甚至要親自撒骨灰，沒料到戲裡戲外都令全家人滿身是灰，悲喜交加一瞬間。

《有生之年》以高家的生活為故事舞台，楊貴媚、喜翔夫妻倆靠著早餐店拉拔三個兒子長大，一家人開始各自面對自己人生的課題。本週釋出卡司篇預告中，可以見到三兄弟迥然不同的個性，大哥吳慷仁是個再落魄都要活得帥氣的魯蛇，二弟鄭元暢是極力追求完美且貼心的孝子，三弟林哲熹則是直率又傲嬌的老么。

回想起這場海邊撒骨灰戲，鄭元暢印象最深刻就是全家都吃得滿嘴灰，每個人當下的反應都非常真實，尤其拍攝當天風很大，事前已有心理準備會吃到，還偷問「骨灰」是什麼做的。

飾演老么的林哲熹同樣對「骨灰」印象深刻，碎念當天自己吃了很多骨灰，大哥吳慷仁只要一灑完，眾人就狂吐口水，爸爸喜翔一旁酷酷地說：「這就是為何我要戴墨鏡，哈哈哈！」當事人吳慷仁透露導演有給指示，可以盡情發揮，把骨灰撒在眾人身上，加上實際上灑的是沙子，他就更放開來演，笑說：「我就灑啦！請大家吃灰啦！」戲裡戲外都將高嘉岳的瀟灑發揮到極致。

《有生之年》日前公開首播日期及前導片花，引起高度關注與討論，30日曝光播出平台，海內外觀眾9月17日起將能在八大戲劇台、華視、Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋、愛奇藝國際版、Astro QJ及TVBS 42頻道等9個平台收看本劇。