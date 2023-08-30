外資法人指出，緯創第二季毛利率達7.56%，優於法人預期；但營業費用率達5%又略高於法人估值。第二季EPS達1.14元，受惠於3大因子，包括毛利率改善、匯兌收益和投資利得。關注第三季毛利率是否能進一步擴增。

外資指出，隨著零組件供應增加，預期緯創為Nvidia的HGX通用主機板的組裝廠商（一種可容納4或8個GPU模組的人工智能伺服器主機板），緯創的Nvidia HGX生產將於2023年第三季度後逐漸提升。因此，估計緯創在2023年下半年的Nvidia HGX生較上半年將超過500%的成長。緯創還將在2024年下半年為Nvidia建立新的產能。

此外，緯創在今年第四季度開始大量生產AMD的OAM（GPU加速模組）、SCM（提供安全、控制和管理的模組）以及MI300 GPU的通用主機板。緯創還受益於終端市場伺服器訂單，例如戴爾的人工智能伺服器主機板，以及其子公司緯穎、Meta的ASIC伺服器和Omniva（一個中東數據中心建設計劃的新客戶）在2024年的人工智能伺服器項目。

總的來說，外資估計在2024年，人工智能產品（包括緯穎）將為緯創的利潤貢獻40-50%。