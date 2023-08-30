9月不只是POP Radio 14周年台慶月，也是「國際失智月」。POP Radio第三度與中華民國老人福利推動聯盟（老盟）合辦「『戴上希望 找到你』2023嘉年華」，9月2日下午3時至5時假台北市瑠公公園舉辦，民眾完成指定遊戲攤位就可抽獎，還能在現場欣賞77Ke柯棨棋、Shawn尚融、VERA、吱吱郭芝吟、「音樂才女」林逸欣，「美聲組合」晨悠與「金曲歌王」許富凱（依筆畫排序）精彩演出！

老盟終身志工郎祖筠再次接下記者會主持人大任，老盟秘書長張淑卿則提出四項目標：青銀共好世代共融、搭建防走失協尋網、實現自由行動尊嚴與推動高齡友善社區；張淑卿也呼籲如家人患有失智症或出現相關病徵恐有走失之虞者，都能透過「失蹤老人協尋中心」諮詢，如設籍台北市年滿65歲以上具有中低收入戶，或持有警察局所開立之走失紀錄證明者備妥證明文件，皆能免費申辦「愛的手鍊」。

老盟一日大使邀來林逸欣、郭芝吟與柯棨棋，現場分享與長輩相處的暖心故事，也將教歌迷Y2K風格擺拍與搞怪表情連拍，讓歌迷能立刻透過現場設置的拍貼機大展身手！即將開個唱的Shawn尚融預告以演唱會規格演出；美聲女子團體晨悠也透露要帶領現場大合唱，人氣男團VERA的動感活力，將帶給歌迷一場難忘的盛宴。金曲歌王許富凱將公開獻唱完整版新歌「南風」，17日生日的他更巧遇POP Radio 917台慶，歡迎歌迷到場親自送上祝福。